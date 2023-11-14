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Херсонщина: чоловік втратив частину ноги через підрив на вибухівці

Обласна влада нагадує, що більша частина земель Херсонщини замінована
Обласна влада нагадує, що більша частина земель Херсонщини замінована

Чоловік підірвався на російській вибухівці у селищі Новорайськ, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 14 листопада.

«Постраждалий – 48-річний житель Запоріжжя. Він ремонтував дах на фермі, коли побачив покинутий російський бліндаж. Після роботи чоловік вирішив піти й подивитися на нього. Там він наступив на невідомий вибуховий предмет», – йдеться в повідомленні.

У ОВА уточнюють, що чоловік зазнав вибухової травми та втратив частину ноги. Його госпіталізували в тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

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Обласна влада нагадує, що більша частина земель Херсонщини замінована.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.

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