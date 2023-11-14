Херсонщина: чоловік втратив частину ноги через підрив на вибухівці

Чоловік підірвався на російській вибухівці у селищі Новорайськ, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 14 листопада.

«Постраждалий – 48-річний житель Запоріжжя. Він ремонтував дах на фермі, коли побачив покинутий російський бліндаж. Після роботи чоловік вирішив піти й подивитися на нього. Там він наступив на невідомий вибуховий предмет», – йдеться в повідомленні.

У ОВА уточнюють, що чоловік зазнав вибухової травми та втратив частину ноги. Його госпіталізували в тяжкому стані, лікарі борються за його життя.

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Обласна влада нагадує, що більша частина земель Херсонщини замінована.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.