В Україні 264 цивільних загинули через міни від лютого 2022 року – Державна спецслужба транспорту

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 264 цивільні людини, 571 людина була травмована, повідомили в Державній спеціальній службі транспорту.

«Станом на 1 листопада з початку повномасштабного вторгнення серед населення в Україні відбувся 561 інцидент, пов’язаний з мінами та вибухонебезпечними залишками війни. Інциденти відбулися: поля – 145, дороги – 125, подвір’я – 117, ліси – 91, водойми – 30, приміщення – 53», – йдеться в повідомленні.

У службі закликали дотримуватись правил мінної безпеки і в разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета телефонувати 101 або 102.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.