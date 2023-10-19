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Українцям почали видавати ваучери на навчання за професією «сапер» – Мінекономіки

Навчання за професією «сапер» в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти

Українці зможуть отримати безплатні ваучери на навчання за професією «сапер», розповіли в пресслужбі Міністерства економіки.

У відомстві інформують, що Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань.

«Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а, з іншого боку, допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни», – зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Навчання за професією «сапер» в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти для таких категорій громадян:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • учасники бойових дій (УБД);
  • звільнені з військової служби;
  • люди у віці 45+ років;
  • люди, які отримали поранення внаслідок війни;
  • особи з інвалідністю;
  • люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

«Відтепер людина, яка відноситься до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання номіналом до 27 000 гривень та пройти відповідне навчання», – кажуть у Мінекономіки.

Подати заявку чи дізнатися детальніше про послугу можна за посиланням.

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

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