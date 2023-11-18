Війська РФ на окупованій Херсонщині прагнуть застосувати ту ж тактику оборони, що і на Запоріжжі – ISW

Схоже, російські війська застосовують уроки, винесені зі своїх спроб посилити багатошарову оборону в західній частині Запорізькій області під час українського контрнаступу, і до поточних російських оборонних операцій на окупованій частині Херсонщини. Такого висновку на основі відкритих даних доходять експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW звертає увагу на повідомлення української сторони, що російські війська мають «досить серйозну» лінію укріплень у Херсонській області, це і складні бліндажі, і сильно замінована територія, зокрема навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де українські сили зараз утримують позиції.

«Російські війська не побудували (на Херсонщині – ред.) великих видимих оборонних укріплень, подібних до тих, які вони звели у західній частині Запорізької області перед початком українського контрнаступу, і, схоже, обрали більш переривчасті укріплення, розташовані подалі від лінії фронту. Окремі фортифікаційні споруди, розташовані подалі від лінії фронту в Херсонській області, ймовірно, будуть повністю ефективними лише у тому випадку, якщо вони залишаться невидимими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі приховані місця, оскільки листя та природний ґрунтовий покрив зникають», – кажуть в ISW.

В ISW кажуть, що російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для потужної відповіді на українські операції в Херсонській області в умовах оборони на заході Запорізької області та підтримання інших наступальних зусиль на сході України.

«Масштаб необхідних російських підкріплень значною мірою залежить від того, скільки зусиль українські сили докладуть на херсонському напрямку та наскільки вони просунуться», – вважають аналітики.

Генеральний штаб ЗСУ раніше поінформував, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

За даними українських військових, йдеться про диверсійні, рейдові та розвідувальні дії, виявлення шляхів логістичного постачання боєприпасів військами РФ, розвідку місць розташування особового складу і техніки тощо.