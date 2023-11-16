Росія хоче вибити ЗСУ з лівого берега Дніпра: що планує агресор

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 15 листопада з посиланням на російських «воєнкорів» повідомив, що армія України атакувала з Кринок, Піщанівки та Пойми – сіл на лівому березі Дніпра, спираючись на які ЗСУ намагаються створити плацдарм.

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Також аналітики звернули увагу на заяву спікера Оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк про те, що Сили оборони відтісняють окупантів на глибину від 3 до 8 кілометрів від східного берега Дніпра на Херсонщині.

За даними українського військового оглядача Костянтин Машовець, російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на східному березі. Для цього вони сформували три тактичні групи – дві атакуватимуть прибережну дорогу Олешки-Нова Каховка з боку Корсунки та Козачих Таборів, третя – на південь від Кринок.

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Головні питання випуску:

Чи може армія Росії надірватися, втрачаючи майже по тисячі солдатів на добу у «м'ясних штурмах»?

Навіщо загарбники застосовують хімзброю проти бійців ЗСУ і чим це небезпечно?

І на що Кремль може реально розраховувати на полі бою, враховуючи сформований паритет із ЗСУ?