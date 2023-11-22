Розвідка Британії: бої на лівобережжі Херсонщини є «дуже проблемними» для керівництва РФ

Бої поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини, де українські морські піхотинці утримують плацдарм, мають менший масштаб, ніж деякі великі битви війни України і Росії, але російське керівництво вважатиме їх «дуже проблемними», заявила розвідка Великої Британії.

«Росія відійшла із західного берега річки Дніпро рік тому, майже напевно прагнучи утримати українські сили на захід від річки, зберегти спокій у цьому секторі й вивільнити російські сили в інших місцях», – пояснили у розвідці.

Там додали, що сухопутні бої характеризуються заплутаними зіткненнями піхоти і перестрілкою артилерії в складній лісистій місцевості.

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«Україна особливо ефективно застосувала малі ударні безпілотні літальні апарати, тоді як військово-повітряні сили Росії здійснюють значну кількість бойових вильотів на підтримку військ на передовій, здебільшого випускаючи боєприпаси з-за меж досяжності ППО України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що із посиленням бойових дій на лівобережній Херсонщині російські окупаційні сили намагаються вивозити з регіону цінні речі й свою документацію.

«Ситуація там така збуджена, вона перебуває в такій вибухонебезпечній фазі», – сказав він.

Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Лівобережна частина області залишається в окупації.

Генеральний штаб ЗСУ минулого тижня поінформував, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

За даними українських військових, йдеться про диверсійні, рейдові й розвідувальні дії, виявлення шляхів постачання боєприпасів військами РФ, розвідку місць розташування особового складу і техніки.

Цього тижня в Генштабі повідомили, що ЗСУ «і надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра».

Розвідка Великої Британії 18 листопада повідомила, що за останній тиждень найбільш інтенсивніші наземні бої розгорнулися на трьох ділянках, зокрема на лівому березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.