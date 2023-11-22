Україна отримала десятий транш допомоги від ЄС, це дозволяє підтримувати макроекономічну стабільність – уряд

Євросоюз виплатив Україні черговий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро, підтвердив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Прем’єр зазначив, загальна бюджетна підтримка ЄС Україні цього року вже сягнула понад 16,5 млрд євро.



За його словами, Україна також розраховує, що новий механізм багаторічної підтримки – Ukraine Facility – обсягом 50 млрд євро буде схвалений державами-членами ЄС якнайшвидше.



У Мінфіні уточнили, що це був десятий транш макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік. Очікується, що останній транш Україна отримає до кінця грудня за умови виконання погоджених сторонами умов структурної політики.

«Європейський Союз є одним із ключових донорів фінансової допомоги для України. Від початку повномасштабної війни загальний обсяг бюджетної підтримки сягає 23,7 млрд євро. Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, що дозволяє підтримувати макроекономічну стабільність в турбулентних умовах воєнного стану», – сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадали, що фінансування у рамках МФД надається на пільгових умовах – термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Раніше сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 мільярда євро.

Попередній транш допомоги від ЄС Україна отримала у жовтні.

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Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.