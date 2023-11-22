ЄС надав Україні новий транш макрофінансової допомоги

Євросоюз виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 мільярда євро, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



«Фінансування з боку Європи підтримує економічну стабільність та державні послуги в Україні від початку війни з Росією. Сьогодні ми виділяємо нові 1,5 млрд євро. Наша підтримка України наразі сягнула 85 мільярдів євро. Буде ще більше», – написала вона у соцмережі Х.

Попередній транш допомоги від ЄС Україна отримала у жовтні. Тоді український прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що загалом бюджетна підтримка ЄС для України у 2023 році вже сягнула 15 млрд євро.

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Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.