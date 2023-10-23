Шмигаль: Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС

Україна отримала дев’ятий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро від Європейського Союзу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро від Європейського Союзу. Фінансова підтримка ЄС є одним із найважливіших факторів, який допомагає нам бути економічно сильними», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

За його словами, загалом бюджетна підтримка ЄС для України у 2023 році вже сягнула 15 млрд євро.

У рамках програми очікуються ще два транші до кінця 2023 року. У Мінфіні зауважують, що макрофінансова допомога надається на «безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України». Термін погашення кредиту складає 35 років, а відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України компенсуватиме сторона ЄС.

Попередній транш допомоги від ЄС Україна отримала у вересні.

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Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років