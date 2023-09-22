Шмигаль: Україна отримала 1,5 млрд євро допомоги від Євросоюзу

Україна отримала від Євросоюзу восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро від Євросоюзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро», – написав він у твіттері.

За словами прем’єра, загальна підтримка України з боку ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ сягнула приблизно 70 млрд євро.

Попередній транш допомоги від ЄС Україна отримала 22 серпня.

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Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро. У Мінфіні заявляють, що МФД надається на «безпрецедентно пільгових умовах» та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років.

Кошти мають піти на покриття поточних видатків українського уряду, зокрема виплату пенсій і зарплат працівникам бюджетної сфери, а також на відновлення найважливіших об’єктів, які постраждали внаслідок російського вторгнення.