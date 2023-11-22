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Підтримка України залишається непохитною – Умєров про підсумки «Рамштайну»

Представники України під час віртуального засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Київ, 22 листопада 2023 року
Представники України під час віртуального засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Київ, 22 листопада 2023 року

Міністр оборони Рустем Умєров заявив 22 листопада за підсумками віртуальної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (так званий формат «Рамштайн»), що «підтримка України залишається непохитною».

Він подякував партнерам, які «вже почали оголошувати про нові пакети військової допомоги», але додав, що «найбільші та найпотужніші анонси лишилися не для розголошення».

Умєров також назвав «підсумки, про які можна говорити публічно».

Серед них є формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони. «Лідери – Німеччина та Франція. До коаліції увійшли 20 країн. Забезпечення наших міст додатковими ППО – один із пріоритетів на цю зиму», – наголосив міністр оборони.

Нідерланди підготували 2 мільярди євро на військову допомогу Україні, відзначив Умєров.

Під час віртуального засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Київ, 22 листопада 2023 року
Під час віртуального засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Київ, 22 листопада 2023 року

Президент України Володимир Зеленський за підсумками 17-го засідання у форматі «Рамштайн» відзначив поступ у зміцненні українського повітряного щита.

За даними Міноборони, сьогодні представники понад 50 держав взяли участь у 17-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Головуючий на засіданні міністр оборони США Ллойд Остін вкотре закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, скільки знадобиться.

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