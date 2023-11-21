Угруповання «Вагнера» готується забезпечити ППО для «Хезболли» чи Ірану – Білий дім

Білий дім заявив 21 листопада, що російська група найманців «ПВК Вагнера» готується зміцнити протиповітряну оборону ліванського руху «Хезболла» або режиму в Тегерані в рамках «безпрецедентної оборонної співпраці» між двома супротивниками США. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Наша інформація... вказує на те, що «Вагнер» за вказівкою російського уряду готувався надати засоби протиповітряної оборони або «Хезболлі», або Ірану», – сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнера», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Наприкінці 2022-го і на початку 2023 року це угруповання відіграло одну з провідних ролей в окупації українського міста Бахмут, використовуючи, зокрема, загони, створені зі звільнених із колоній РФ вʼязнів. Таке використання не було б можливим без санкції російської влади.

Після спроби заколоту, здійсненої в червні, засновник угруповання Євген Пригожин і інші ватажки «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Після смерті Пригожина про масову участь підконтрольних йому бойовиків у війні проти України не повідомлялося.