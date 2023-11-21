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Угруповання «Вагнера» готується забезпечити ППО для «Хезболли» чи Ірану – Білий дім

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі
Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі

Білий дім заявив 21 листопада, що російська група найманців «ПВК Вагнера» готується зміцнити протиповітряну оборону ліванського руху «Хезболла» або режиму в Тегерані в рамках «безпрецедентної оборонної співпраці» між двома супротивниками США. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Наша інформація... вказує на те, що «Вагнер» за вказівкою російського уряду готувався надати засоби протиповітряної оборони або «Хезболлі», або Ірану», – сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Угруповання, яке має назву «Приватна військова компанія Вагнера», було створене на початку 2010-х років. Воно діяло в Сирії, Африці, а з 2014 року – і в Україні, виконуючи функцію проксі-сили російської держави в тих конфліктах, де виявлятися прямою участю Москва не могла або не хотіла.

Наприкінці 2022-го і на початку 2023 року це угруповання відіграло одну з провідних ролей в окупації українського міста Бахмут, використовуючи, зокрема, загони, створені зі звільнених із колоній РФ вʼязнів. Таке використання не було б можливим без санкції російської влади.

Після спроби заколоту, здійсненої в червні, засновник угруповання Євген Пригожин і інші ватажки «Вагнера» загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Після смерті Пригожина про масову участь підконтрольних йому бойовиків у війні проти України не повідомлялося.

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