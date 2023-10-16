У розвідці Британії підрахували, скільки найманців у ПВК «Редут»

Розвідка Великої Британії заявляє, що в російській ПВК «Редут», про діяльність якої під контролем російської розвідки йшлося в нещодавньому розслідуванні проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система», зараз налічується, ймовірно, понад сім тисяч найманців.

«Приватна військова компанія «Редут» вербує найманців під виглядом «добровольців», у тому числі колишніх співробітників «Вагнера». Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює і фінансує діяльність групи, включно з вербуванням. З початку вторгнення «Редут» брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській і Луганській областях. Зараз «Редут» є одним із кількох ПВК і добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для посилення російських регулярних сил», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили: «цілком реалістичним» є те, що практика Міністерства оборони Росії вербувати через «добровольчі» загони сприяла тому, що Росія уникне подальших непопулярних мобілізацій.

Минулого тижня Радіо Свобода опублікувало ґрунтовне розслідування діяльності російської так званої «ПВК «Редут», бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо в боях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині, та, зокрема, довело, що «Редут» є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ). Окремо журналісти ідентифікували сотню бійців і командирів «Редуту» та отримали доступ до телефонів російських військових, на яких зафіксовані їхні злочини на території України.

«Редут», як з’ясували «Схеми» в спільному з проєктом «Система» розслідуванні, фактично є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України.