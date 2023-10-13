У ГУР відреагували на розслідування Радіо Свобода про нову російську «ПВК»

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на розслідування проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» щодо діяльності «Приватної військової компанії «Редут» під контролем російської розвідки. На думку представника відомства, журналістське викриття «послаблює можливості підрозділу».

Напередодні Радіо Свобода опублікувала ґрунтовне розслідування діяльності російської так званої «ПВК «Редут», бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо в боях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині, та, зокрема, довели, що «Редут» є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ). Окремо журналісти ідентифікували сотню бійців і командирів «Редуту» та отримали доступ до телефонів російських військових, на яких зафіксовані їхні злочини на території України.

В етері телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив: «Журналісти провели колосальну роботу і цим розслідуванням послабили, зокрема, діяльність цього бандформування та терористичної структури. Тому що викриття особистих даних, переліку, списків людей, які задіяні в цій злочинній діяльності, – звичайно, послаблює можливості підрозділу. І дає розуміння і тим, хто бере участь у його незаконній діяльності, що обовʼязково кожен буде покараний. І нічого таємного, тим більше в сучасному світі, немає».

Представник ГУР додав, що розслідування журналістів підтверджує, що всі так звані «приватні військові компанії» насправді є невідʼємними складовими спецслужб або військових структур РФ.

«Що ж до воєнних злочинів – не вдасться перекидати відповідальність на якісь умовні ПВК. Ніяких ПВК там не існує – це все відповідальність держави Російська Федерація», – додав він.

Журналісти «Схем» також отримали доступ до мобільних телефонів бійців «Редуту». На відео, записаних самими військовими під час спроби штурму Київської області в лютому-березні 2022-го року, вони показують, як маскують свою військову техніку просто у дворах місцевих жителів, як хазяйнують у чужих будинках і привласнюють автівки та інше майно. А на відео за серпень-вересень минулого року «редутівці» зафіксували, як вивозять на допити та катування жителів Харківщини.

«Редут», як з’ясували «Схеми» в спільному з проєктом «Система» розслідуванні, фактично є секретною системою вербування тисяч росіян на війну проти України.