Путін: слідчі знайшли фрагменти гранат у тілах загиблих в літаку Пригожина

Президент Росії Володимир Путін заявив, що слідчі знайшли в тілах загиблих під час аварії літака засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина уламки ручних гранат.

Виступаючи на форумі «Валдай», Путін сказав, що про це, а також про те, що «зовнішнього впливу на літак не було», йому повідомив голова Слідчого комітету Росії.

Путін додав, що слідство ще триває, а експертизи на наявність алкоголю й наркотиків у тілах загиблих у літаку Пригожина не було, хоча її «варто було б провести».

Путін також заявив, що в офісі Пригожина в Санкт-Петербурзі виявили п’ять кілограм наркотиків і 10 мільярдів рублів готівкою.

23 серпня у Тверській області Росії впав приватний літак. За офіційними даними, усі десять людей, які перебували на борту, загинули. Серед пасажирів були Євген Пригожин, Дмитро Уткін (позивний «Вагнер»), а також інші командири і найманці ПВК «Вагнер».

Що спричинило катастрофу, невідомо. Ніяких офіційних версій слідство не називало.

ПВК «Вагнер» – російське неофіційне збройне формування, створене Євгеном Пригожиним. Найманці ПВК брали активну участь у війні проти України, а також у наземних операціях у Сирії та Африці. Бійців компанії звинувачують у багатьох воєнних злочинах. Пригожин загинув через два місяці після спроби збройного заколоту, влаштованого ПВК «Вагнер».

Президент США Джо Байден припускав, що за катастрофою в Росії літака, який належав ватажку угруповання «ПВК Вагнера» Євгену Пригожину, міг стояти Путін.

У Білому домі після цього заявили, що близькі до того, щоб оголосити Кремль відповідальним за смерть очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина.

«Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивств опонентів», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Західна преса писала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту літака.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін зустрівся з одним із колишніх командирів «Вагнера» Дмитром Трошевим і запропонував йому продовжити курувати так званих добровольців, які б підкорялися Міноборони Росії (проти чого заперечував Пригожин). Чи збережеться структура ПВК «Вагнер», поки що не зрозуміло.