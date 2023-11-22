«Розвиваються відносини». У Кремлі відмовилися коментувати дані про можливі поставки іранських ракет

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати заяву Білого дому про те, що Іран, ймовірно, розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання у війні проти України.

За словами Пєскова, в Росії й Ірану «розвиваються відносини, у тому числі в галузі військово-технічного співробітництва».

Водночас щодо заяви Білого дому він сказав: «Але цю інформацію ми ніяк не коментуємо».

Білий дім заявив 21 листопада, що Іран, ймовірно, розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи ці дані, заявив, що Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією у відносинах між Іраном і Росією та вживатимуть відповідних заходів у разі потреби.

Кірбі нагадав, що Іран уже постачає Росії безпілотники, керовані авіаційні бомби й артилерійські боєприпаси, які Москва використовує для нападу на Україну.

«Іран, можливо, готується піти на крок далі у своїй підтримці Росії. Ми... стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні», – сказав чиновник.

В обмін на цю підтримку, за його словами, Росія пропонує Тегерану «безпрецедентну оборонну співпрацю», включно з ракетами, електронікою і ППО.

Російські військові регулярно атакують Україну, використовуючи дрони Shahed іранського виробництва. Також надходили повідомлення про те, що Росія планує налагодити виробництво цих безпілотників на своїй території.