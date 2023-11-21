Іран можe розглядати можливість надання Росії балістичних ракет – Білий дім

Білий дім заявив 21 листопада, що Іран, можливо, розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні. Про це пишуть агенція Reuters та видання The Wall Street Journal.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, коментуючи ці дані, заявив, що Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією у відносинах між Іраном і Росією та вживатимуть відповідних заходів у разі потреби. Кірбі нагадав, що Іран уже постачає Росії безпілотники, керовані авіаційні бомби та артилерійські боєприпаси, які Москва використовує для нападу на Україну.

«Іран, можливо, готується піти на крок далі у своїй підтримці Росії. Ми... стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні», – сказав чиновник.

В обмін на цю підтримку, за його словами, Росія пропонує Тегерану «безпрецедентну оборонну співпрацю», включно з ракетами, електронікою та ППО. Іран намагався придбати у Росії військову техніку на мільярди доларів, включно з ударними гелікоптерами, радарами та навчально-бойовими літаками.

Російські військові регулярно атакують Україну, використовуючи дрони Shahed іранського виробництва. Також надходили повідомлення про те, що Росія планує налагодити виробництво цих безпілотників на своїй території.