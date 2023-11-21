Представлені Іраном нові ударні дрони можуть бути складнішими для виявлення – Ігнат

Нові ударні безпілотники, представлені Іраном, можуть бути складнішими для виявлення силами протиповітряної оборони, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Зараз уже з’явилися новини, що Іран новий «Шахед» випускає з реактивним двигуном, з різним наведенням радіолокаційним, є різні варіанти. Цей «Шахед» дуже реактивний, і він уже забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу, візуальну прив’язку до цього «Шахеда», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, поки що невідомо, чи закуповуватиме їх РФ.

«Але досвід такий у цих держав є», – додав Ігнат.

Раніше стало відомо, що в Ірані офіційно представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed.

Як повідомив «Мілітарний», в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура» була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення. Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

З вересня 2022 року Мінфін США застосував дев’ять раундів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.

Іран постачає Росії безпілотники Shahed-136, якими Москва регулярно атакує територію України.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 «шахед».