Український повітряний щит стає сильнішим щомісяця – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками 17-го засідання у форматі «Рамштайн» відзначив поступ у зміцненні українського повітряного щита.

Він повідомив про «коаліцію розвитку ППО», лідерами в організації якої є Німеччина та Франція.

«Я дякую за таке лідерство. Дякую й кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях – у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця. Найближчим часом очікую звіту міністра оборони Умєрова за результатами цього «Рамштайну», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також Зеленський повідомив про доповіді військових щодо ситуації на передовій. За його словами, «особливо важко» нині на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

За даними Міноборони, сьогодні представники понад 50 держав взяли участь у 17-й зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Головуючий на засіданні міністр оборони США Ллойд Остін вкотре закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, скільки знадобиться.