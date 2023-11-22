Кремль на тлі регулярних атак дронів хоче «масштабно відзначити» 10-річчя анексії Криму

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «масштабно» відзначатиме 10-у річницю анексії Криму.

«Цей день завжди відзначається якимись масштабними заходами. Немає сумнівів, що так буде й цього разу», – цитує Пєскова російське державне агентство новин ТАСС.

При цьому, починаючи з серпня 2022 року в окупованому Росією Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» або навчаннями військових.

Російське Міноборони за останній місяць заявляло як мінімум про 70 безпілотників, що атакували півострів. При цьому точну кількість влучань в об’єкти армії РФ або число збитих дронів встановити неможливо, російська влада приховує цю інформацію.

Українська сторона час від часу підтверджує здійснення ударів по окупованому Криму. Зокрема Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України підтвердило ураження російського ракетоносія «Аскольд» цього місяця.

На інтерактивній мапі військових об’єктів, створеній журналістами проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, помічені більше ніж 60 місць у Криму, де були вибухи з початку повномасштабної війни.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».