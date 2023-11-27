Більшість у Конгресі підтримує додаткове фінансування для України – Держдеп

У Держдепартамені США оптимістично налаштовані щодо подальшої допомоги на оборонні потреби України. Про це, спілкуючись із журналістами, заявив заступник глави Держдепу у справах Європи і Євразії Джеймс О’Браєн.

«Ми з оптимізмом дивимось на додатковий пакет від США. Вважаю, що Сенат готується до рухів упродовж наступних кількох тижнів. Думаю, значна більшість у Палаті представників підтримує додаткову програму, яка надасть важливу безпекову допомогу Ізраїлю, Тайваню й Україні… Очевидно, будь-який політичний процес не завершений, поки він не завершений, але ми вважаємо, що є значна більшість на користь пакету, який має дійти до голосування в Сенаті й Палаті представників», – зазначив американський високопосадовець.

Дипломат також зауважив, що партнерам США в Європі, які підтримують Україну, «важливо почути, що ми продовжуватимемо виконувати свою роль».

«Ми стверджували, що для безпеки США, безпеки Альянсу і для того, щоб наші ключові партнери відчували себе в безпеці, надзвичайно важливо, щоб ми надавали необхідну допомогу. Це стосується військових потреб України, а також її економічного процвітання, яке дозволить їй... почати платити за свою оборону ще більше, ніж вона робить. Зараз Україна оплачує 60 відсотків військових витрат на свою війну, а наші європейські союзники надають ще одну велику суму – понад 100 мільярдів євро допомоги проти 70 (мільярдів від – ред.) США на сьогодні. Отже, це справді зусилля коаліції», – резюмував О’Браєн.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico напередодні повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.