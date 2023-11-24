Зеленський перерахував «три перемоги», які потрібні Україні «найближчим часом»

Україні зараз потрібні «три основних перемоги», які «стимулюватимуть її для боротьби з РФ», зазначив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

За словами Зеленського, «першою перемогою» буде рішення Конгресу США щодо надання допомоги Україні.

«Перша – з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна повинна робити все що від неї залежить, щоб допомога була», – каже президент.

«Другою перемогою», на думку Зеленського, буде підтримка Європейського Союзу. Зокрема у тому, щоб Україна отримала пакет допомоги розміром на 50 мільярдів євро.

«Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов’язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет», – зауважив Зеленський.

І «третя перемога» – це відкриття діалогу щодо майбутнього членства України в ЄС, вважає президент.

«Це мотиваційний крок для нас, для тих хто працює, хто навчається, і для тих хто повинен щоденно мотивуватись різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі важливі та найближчим часом ми повинні досягти результату», – підкреслив він.

17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 22 листопада в онлайн-форматі. За даними Міноборони, у ній взяли участь понад 50 країн. Головуючий на засіданні міністр оборони США Ллойд Остін вкотре закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, скільки знадобиться.

Міністр оборони України Рустем Умєров назвав серед підсумків зустрічі формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони.