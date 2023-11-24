Канада передасть Україні новий пакет військової допомоги – Трюдо

У п’ятницю, 24 листопада, Канада оголосила про надання нового пакету допомоги для України, йдеться в повідомленні на прем’єр-міністра країни Джастіна Трюдо на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту», – зазначив Трюдо.

За його словами, Канада передасть українським військовим 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

Також відомо, що політики обговорили й посилення санкцій проти Росії.

Раніше стало відомо, що Канада виділить 24,5 мільйона доларів очолюваному Великобританією партнерству, яке купує для України обладнання протиповітряної оборони.