Канада відкликала 41 дипломата з Індії

Канада відкликала 41 свого дипломата з Індії після того, як індійський уряд заявив, що позбавить їх дипломатичного імунітету, посиливши суперечку через вбивство сикхського сепаратиста в Канаді, пише агенція АР.



Ці кроки були зроблені після звинувачень Канади в тому, що Індія могла бути причетна до вбивства канадського громадянина Хардіпа Сінгха Ніджара в передмісті Ванкувера. Індія звинуватила Канаду в приховуванні сепаратистів і «терористів», але відкинула твердження про свою причетність до вбивства як «абсурдні».



Міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що 41 із 62 дипломатів Канади в Індії були відкликані.



«Сорок один канадський дипломат і 42 їхні утриманці опинилися під загрозою позбавлення імунітету в довільний день, це поставило б під загрозу їхню особисту безпеку. Наші дипломати та їхні сім’ї зараз виїхали», – сказала вона.



Жолі зазначила, що зняття дипломатичного імунітету суперечить міжнародному праву, тому Канада не буде погрожувати вчинити те ж саме щодо індійських дипломатів.



«Одностороннє скасування дипломатичної привілеї та імунітету суперечить міжнародному праву та є явним порушенням Женевської конвенції про дипломатичні відносини. Погроза зробити це є нерозумною та ескалаційною», – зауважила міністр.



Вона додала, що рішення Індії вплине на рівень послуг для громадян обох країн. За її словами, Канада призупиняє особисті послуги в трьох великих містах Індії.



Представник Міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі раніше закликав скоротити кількість канадських дипломатів в Індії, заявивши, що їх чисельність перевищує штат Індії в Канаді.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив минулого місяця, що існують «переконливі твердження» щодо причетності Індії до вбивства Ніджара, 45-річного лідера сикхів, якого вбили озброєні люди в масках у червні неподалік Ванкувера.



Протягом багатьох років Індія заявляла, що Ніджар, громадянин Канади, який народився в Індії, мав зв’язки з тероризмом. Ніджар це заперечував.



Твердження про причетність Індії до вбивства частково ґрунтується на стеженні за індійськими дипломатами в Канаді, включаючи розвідувальні дані, надані головним союзником, раніше заявив Associated Press канадський чиновник.



Він сказав, що повідомлення стосувалися індійських чиновників і дипломатів у Канаді, а частину розвідданих надала країна-член альянсу з обміну розвідданими Five Eyes, до якого входять також Сполучені Штати, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія. Чиновник повідомив це на умовах анонімності.