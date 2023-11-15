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Зеленський і Трюдо обговорили наступні кроки в ініціативі з повернення вивезених Росією дітей

Володимир Зеленський також подякував Канаді за новий санкційний пакет
Володимир Зеленський також подякував Канаді за новий санкційний пакет

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – про це його пресслужба повідомила 15 листопада.

За повідомленням, сторони говорили про ситуацію на полі бою, оборонну співпрацю з акцентом на посилення української протиповітряної оборони та «збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА».

Крім того, Зеленський подякував Канаді за новий санкційний пакет, а також високо оцінив ініціативу Оттави щодо створення міжнародної коаліції з повернення депортованих українських дітей.

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«Володимир Зеленський і Джастін Трюдо скоординували наступні кроки щодо розвитку цієї ініціативи на вищому рівні», – йдеться в повідомленні Офісу президента.

Зеленський також подякував за рішення Канади надати фінансову підтримку для завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Канада запропонувала створити коаліцію для повернення вивезених українських дітей на саміті радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо української «формули миру» на Мальті 29 жовтня.

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