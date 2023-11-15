Прокудін повідомив про повернення шістьох дітей на вільну територію України за тиждень

Протягом попереднього тижня на вільну територію України повернули шістьох дітей, заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 15 листопада.

«Маю чергові добрі новини. Упродовж тижня вдалося повернути на підконтрольні Україні території 6 дітей. Двоє з них – сироти. І родини, і малюки – у безпечному місці. З ними працюють лікарі та психологи», – заявив він.

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Голова області не уточнив, чи дітей вдалося евакуювати з окупованих територій, чи повернути після депортації до Росії.

Прокудін також подякував організації Save Ukraine, яка співпрацює з органами влади.

Напередодні голова Save Ukraine, колишній уповноважений із прав дитини Микола Кулеба, заявив напередодні про успішне вивезення чотирьох дітей з окупованих територій. Загалом, за його даними, організація вивезла 204 дитини з Росії та окупованих регіонів.