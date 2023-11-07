Із небезпечних громад Куп’янщини вже евакуювали 201 дитину з родинами – ОВА

Із громад Куп’янського району на Харківщині евакуювали родини, в яких 201 дитина, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зауважив, що маршрути для евакуації ускладнює російська армія, яка «намагається нищити дорожню інфраструктуру з міста Куп’янськ».

Синєгубов додав, що в Харкові цим родинам надають юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу.

«В області зарезервовані більше 3500 місць для розміщення. За необхідності цю кількість можемо збільшити до 7000. У місцях компактного проживання створені всі необхідні умови, однак процес покращення триває постійно, в тому числі і за допомогою міжнародних партнерів», – запевнив голова ОВА.

2 листопада Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Координаційний штаб із питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримав рішення Харківської ОВА щодо примусової евакуації дітей.

Згідно з рішенням, через «складну безпекову ситуацію» на Харківщині вирішили примусово евакуювати 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів, зокрема з Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Планується, що евакуація триматиме 45 діб. Дітей і їхніх батьків або опікунів мають забезпечити безоплатним житлом і гуманітарною допомогою.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив 27 жовтня, що Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад Куп’янського району.

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської і Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.