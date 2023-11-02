Мінреінтеграції: з Харківщини примусово евакуюють 257 дітей з родинами

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримав рішення Харківської обласної військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей – про це повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів. Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області», – йдеться в повідомленні.

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Планується, що евакуація триматиме 45 діб. Дітей та їхніх батьків або опікунів мають забезпечити безоплатним житлом і гуманітарною допомогою.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив 27 жовтня, що Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад Куп’янського району.

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської та Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.