У частині Куп’янського району примусово евакуюють родини з дітьми – ОВА

Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад Куп’янського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, примусова евакуація пройде з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад, які перебувають під постійними обстрілами сил РФ.

Синєгубов уточнив, що сім’ї з дітьми, зокрема, вивезуть з: с. Кондрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. У цих населених пунктах наразі перебуває 275 дітей, уточнив голова ОВА.

Також, як зазначив Синєгубов, дітям буде заборонено в’їжджати до вищезгаданих громад.

«Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов’язково щонайменше з одним з батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій», – написав він.

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської та Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.