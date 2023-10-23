Російські війська намагаються перерізати дорогу до Авдіївки – Барабаш

Постійний обстріл російських сил дороги, яка веде до Авдіївки, ускладнює евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста. Попри це, місцеві жителі неохоче залишають Авдіївку – станом на ранок 23 жовтня у місті залишається 1 601 людина. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Дуже складна логістика. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами – і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати ї постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати «Орлани», слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь», – каже Барабаш.

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За словами очільника МВА, сьогодні з Авдіївки має відбутися евакуація. А от протягом останніх трьох днів її не було. І не через ризики обстрілу, а через небажання людей. Барабаш каже, що переконувати містян виїхати дуже складно:

«Дуже гіркий досвід навіть в нашій громаді. Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади. Коли воно було частково окуповано, і в нас не було змоги завозити туди гуманітарну допомогу, і в принципі заїжджати не було змоги. І вони про це все знають. І от такі речі на них навіть не дуже впливають. Відповіді дуже прості: «сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре».

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Російські війська активізувалися під Авдіївкою 10 жовтня. Позиції Збройних сил України і саме місто атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.