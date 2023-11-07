Синєгубов повідомив, скільки дітей евакуювали з небезпечних громад Куп’янського району

Станом на 7 листопада із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 190 дітей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, «робота триває».

2 листопада Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Координаційний штаб із питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану підтримав рішення Харківської ОВА щодо примусової евакуації дітей.

Згідно з рішенням, через «складну безпекову ситуацію» на Харківщині вирішили примусово евакуювати 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів, зокрема з Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Планується, що евакуація триматиме 45 діб. Дітей і їхніх батьків або опікунів мають забезпечити безоплатним житлом і гуманітарною допомогою.

Голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив 27 жовтня, що Рада оборони Харківської області вирішила провести примусову евакуацію родин із дітьми з трьох громад Куп’янського району.

Протягом року, з осені 2022 року, з деокупованих районів Херсонської і Харківської областей евакуювали понад 67 тисяч місцевих жителів, повідомило Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій.