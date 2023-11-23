Шмигаль обговорив дефіцит бюджету України з віцепрезидентом Єврокомісії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом – про це він повідомив 23 листопада.

За словами Шмигаля, основною темою розмови бул фінансування дефіциту бюджету України. Він нагадав, що напередодні Євросоюз надав Україні транш макрофінансової допомоги на 1,5 мільярда євро.

«Загальна бюджетна підтримка цього року сягнула 16,5 мільярда євро. Проговорили потреби України на наступний рік та спільну роботу над Ukraine Facility — чотирирічною програмою об’ємом 50 мільярдів євро», – заявив він.

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Крім того, сторони обговорили ситуацію на кордоні України з «деякими країнами ЄС», додав голова уряду.

«Оперативно налагоджуємо альтернативні логістичні маршрути. Озвучив наші пропозиції. Розраховуємо на сприяння Єврокомісії в розв’язанні проблематики», – сказав Шмигаль.

Домбровскіс також прокоментував розмову, зазначивши, що вона стосувалася, зокрема, роботи над Ukraine Facility та торгівельних відносин із Україною.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила 22 листопада, що Євросоюз виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,5 мільярда євро.

Попередній транш допомоги від ЄС Україна отримала у жовтні.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.