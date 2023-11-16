Чехія заморожує російські державні активи: які саме та чи підуть ці гроші Україні?

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський 15 листопада 2023 року після засідання уряду повідомив, що колеги підтримали його пропозицію та ухвалили рішення заморозити державні активи Росії на чеській території.

«За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується», – написав голова чеського МЗС.

Про що саме мова і чи підуть ці гроші Україні?

Всі російські державні активи на території Чехії будуть заморожені?

Технічно під санкції потрапили активи «Підприємство з управління власністю за кордоном» Управління справами президента РФ (ФГУП «Госзагрансобственность»).

Згідно з інформацією на офіційному сайті, установа надає федеральне нерухоме майно різного призначення у 75 країнах світу. А саме йдеться про:

• земельні ділянки та будівлі під реалізацію великих інвестиційних проєктів;

• будинки під розміщення представництв;

• офісні приміщення;

• житлові квартири різної площі;

• готельні номери як для коротких робочих поїздок, так і з метою відпочинку, туризму;

• бізнес-центри для проведення ділових та протокольних заходів.

Як повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час пресконференції, об'єкти нерухомості, пов’язані з «Госзагрансобственностю», розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки цього підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.

Щоправда, точну кількість цих об’єктів та суму, яку Чеська Республіка заморозить, у чеському МЗС поки не поточнили.

Нині відомо, що поки що ці санкції не стосуватимуться будівлі посольства Росії у Празі та ще чотирьох об'єктів, які використовує російське дипломатичне відомство.

Реакція Москви

Рішення Чехії заморозити активи РФ вже отримало реакцію у Москві. Його вже прокоментував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що рішення Чехії щодо держвласності РФ протизаконні та викликають абсолютне здивування, у разі формалізації цих недружніх кроків можлива відповідь буде надана.

«Глибоко антиросійська позиція чеської влади, звичайно, викликає абсолютне здивування, ми категорично відкидаємо таку позицію, не приймаємо її. Зараз аналізуємо ситуацію», – цитує слова Пєскова видання Reuters.

На офіційному сайті МЗС Чехії у відповідь на це міністр Ліпавський заявив, що накладення подібних санкцій відповідає чеському законодавству: «Наш крок відповідає чеському законодавству. Звичайно, вони можуть скористатися засобами правового захисту в Міністерстві закордонних справ або в суді».

Замороження активів РФ в Чехії входить до європейських пакетів санкцій?

Не зовсім. В Чехії існує свій власний санкційний список. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія ухвалила свій власний аналог «закону Магнітського», відповідно до якого може самостійно запроваджувати санкції щодо осіб, які не включені до санкційних списків на рівні ЄС.

Закон дозволяє запроваджувати санкції (заборону на в’їзд у країну та заморожування активів) щодо російських фізичних та юридичних осіб на національному рівні, навіть якщо вони не перебувають у санкційних списках ЄС.

Спочатку документ мав на меті покарати тих, хто причетний до смерті юриста Сергія Магнітського у в’язниці за досі нез’ясованих обставин, особливо тих, хто причетний до корупції, з якою Магнітський боровся в Росії.

Цей список поповнювався доволі повільно, однак нині у ньому 7 позицій, до яких увійшли, зокрема, московський патріарх Кирило, російський олігарх Володимир Євтушенко та його син, а також головний ракетобудівник Росії Борис Обносов та його зять, який живе у Празі. Останнім пунктом у ньому став якраз ФГУП «Госзагрансобственность».

До внесення ФГУП «Госзагрансобственность» до санкційного списку Чехія заморозила російських активів на суму понад 415 мільйонів євро. Туди входила, зокрема, нерухомість та банківські рахунки.

Державні активи РФ заморожують лише в Чехії?

Після рішення чеського уряду міністр закордонних справ Ліпавський закликав партнерів та колег по ЄС вчинити так само.

В останній же заяві міністрів фінансів та лідерів центробанків від 12 жовтня 2023 року йдеться про виявлення російських активів на близько 280 мільярдів доларів. Цим займається робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи».

За заявою, члени «Групи семи» продовжують роботу над тим, аби Росія платила за довгострокову відбудову України.

«Ми також вивчимо всі можливі шляхи допомоги Україні, відповідно до наших правових систем і міжнародного права. Ми вітаємо початкові зусилля REPO щодо обліку суверенних активів Росії, заморожених у юрисдикціях членів REPO, які наразі оцінюються приблизно у 280 мільярдів доларів США, і очікуємо, що робоча група REPO вдосконалить ці початкові зусилля протягом наступних місяців», – йдеться в тексті.

Представники «Групи семи» підтверджують, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими, «доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні».

«Ми, як і раніше, віддані протидії будь-яким спробам ухилитися від наших санкцій і підірвати їх. Ми продовжуватимемо зміцнювати координацію в моніторингу транскордонних транзакцій між Росією та іншими країнами, вживатимемо подальших заходів, спрямованих на російський фінансовий сектор, за потреби, й будемо уважно стежити за ефективністю обмежень цін на російську сиру нафту та нафтопродукти», – додають вони.

Коли ці кошти можуть передати Україні?

Російські гроші мають бути використані для відбудови України, а не вбивства та руйнування

Деталей про передачу заморожених державних російських активів в Чехії у Празі поки не поточили. Щоправда, рішення чеського уряду вже привітав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, заявивши, що ці гроші мають бути використані саме для відбудови України.

«Я аплодую цьому принциповому кроку та дякую моєму колезі та другу Яну Ліпавському. Всі країни, які досі цього не зробили, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають бути використані для відбудови України, а не вбивства та руйнування», – заявив голова МЗС.

Якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – саме через ці активи

4 жовтня в дискусії в університеті Техасу в Остіні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.

«Якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – саме через ці активи. Ми маємо переконатися, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів у Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існують юридичні підстави», – сказав очільник американської дипломатії.

За словами Блінкена, йдеться про ресурси на суму 300 мільярдів доларів.

Європейська комісія продовжує розглядати шляхи для використання заморожених російських активів, повідомив наприкінці минулого місяця речник установи Крістіан Віґанд.

За його словами, Єврокомісія вже тривалий час пропонує державам-членам блоку розглянути використання російських заморожених активів, які є приватними, а також знерухомлених активів, які є державними.