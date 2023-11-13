«Схвалення злочину»: у Чехії розслідують майже 400 справ про підтримку війни Росії проти України

У Чехії розслідуються 384 кримінальні справи, порушені за публічну підтримку війни Росії проти України, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»), посилаючись на речника чеської поліції Ондрея Моравчика.
«384 випадки – це все, з чим ми зіткнулися. Деякі з них потім перейшли до стадії пред'явлення звинувачення конкретній особі, і це 99 випадків. Серед них ми враховуємо і ті, які вже завершені»
121 справа «стосується схвалення та інших форм просування рухів або терористичних організацій». Деякі справи були порушені у зв'язку з підтримкою дій, «спрямованих на придушення прав та свобод людини» та за іншими звинуваченнями, розповів Моравчик.
Як зазначив генеральний прокурор Чехії Ігор Стржиж, справи про можливу підтримку російської агресії в Україні можуть розглядатися за двома статтями:
- про «схвалення злочину»
- та «заперечення, схвалення та виправдання геноциду»
«Якщо хтось публічно – у тому числі на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах – висловить схвалення атакам РФ на Україну або в цьому контексті висловить підтримку чи похвалить провідних представників РФ, йому також може загрожувати кримінальна відповідальність за певних умов», – наголосив Стржиж.
- Росія знаходить різні способи, щоби налаштовувати жителів країн Європи проти України та її громадян, стверджує Інститут масової інформації (ІМІ). Зокрема використовують групи підтримки та допомоги українським переселенцям, які залишили домівки через повномасштабне вторгнення Росії. До українців намагаються прив’язати образ «нахабних нероб, які мандрують у пошуках високих соцвиплат», зазначають в ІМІ, який провів власний моніторинг соціальних мереж. Результати дослідження опублікували 20 жовтня.
- В дослідженні відзначають, що найбільш масово російські наративи просувають у групах допомоги українцям у Німеччині на платформах Facebook, Telegram та YouTube. Українців стали зображати тягарем для економіки країн, що їх приймають. Також у соціальних мережах почали з’являтися дописи, в яких активно використовується термін «соціальний туризм». Українців намагаються змалювати не втікачами від війни, а туристами, які переїжджають із країни до країни, шукаючи, де краще і де вищі суми соціальної допомоги, зазначено у матеріалі ІМІ.
- Видання «Реальна газета» 25 жовтня опублікувало розслідування про те, як Росія використовує у власній пропаганді іноземних студентів. У матеріалі сказано, що кількість молоді, яка приїздить на навчання до вишів Росії, збільшилася у рік повномасштабного вторгнення на тисячі. А цього року анонсують нове зростання набору. Видатки російського держбюджету на навчання іноземних студентів також зросли. В умовах економічних санкцій, витрат на війну, інфляції, бюджетної кризи Росія все одно продовжує нарощувати зусилля з освіти іноземців.
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