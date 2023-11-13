«Схвалення злочину»: у Чехії розслідують майже 400 справ про підтримку війни Росії проти України

У Чехії розслідуються 384 кримінальні справи, порушені за публічну підтримку війни Росії проти України, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»), посилаючись на речника чеської поліції Ондрея Моравчика.

«384 випадки – це все, з чим ми зіткнулися. Деякі з них потім перейшли до стадії пред'явлення звинувачення конкретній особі, і це 99 випадків. Серед них ми враховуємо і ті, які вже завершені»

121 справа «стосується схвалення та інших форм просування рухів або терористичних організацій». Деякі справи були порушені у зв'язку з підтримкою дій, «спрямованих на придушення прав та свобод людини» та за іншими звинуваченнями, розповів Моравчик.

Як зазначив генеральний прокурор Чехії Ігор Стржиж, справи про можливу підтримку російської агресії в Україні можуть розглядатися за двома статтями:

про «схвалення злочину»

та «заперечення, схвалення та виправдання геноциду»

«Якщо хтось публічно – у тому числі на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах – висловить схвалення атакам РФ на Україну або в цьому контексті висловить підтримку чи похвалить провідних представників РФ, йому також може загрожувати кримінальна відповідальність за певних умов», – наголосив Стржиж.