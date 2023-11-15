Ліпавський: уряд Чехії заморожує російські державні активи

Уряд Чехії ухвалив заморозити державні активи Росії в цій країні – про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський 15 листопада.

За словами дипломата, таке рішення уряд ухвалив на його пропозицію.

«На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується», – прокоментував Ліпавський.

Пресслужба уряду Чехії наразі не повідомляла про це рішення. Його вже привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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«Я аплодую цьому принциповому кроку та дякую моєму колезі та другу Яну Ліпавському. Всі країни, які досі цього не зробили, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають бути використані для відбудови України, а не вбивства та руйнування», – заявив голова МЗС.

У жовтні робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи», заявила про заморожені російські активи на близько 280 мільярдів доларів.

У Державному департаменті США заявляли, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.