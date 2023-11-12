У віці 85 років помер колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберґ, повідомив ексміністр фінансів країни Мирослав Калоусек.

За його словами, Шварценберґ перебував у лікарні з вересня і цього тижня був раптово доставлений гелікоптером до лікарні Відня.

«Карел Шварценберґ помер... Мені було ясно, що це наближається, але це все одно удар. Він був одним із найважливіших і найдобріших людей у моєму житті. Нехай спочиває з миром, Чехія має бути вічно вдячна йому за все, що він самовіддано зробив для неї», – написав Калоусек.

Карел Шварценберґ – колишній міністр закордонних справ Чехії, однодумець і близький соратник Вацлава Гавела, активний політичний і громадський діяч.

У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський відзначив його орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня за «вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України у розвиток міждержавного співробітництва».

Карел Шварценберґ неоднаразово давав інтерв'ю Радіо Свобода. В одному із них, зокрема, він побажав українцям «президента з таким моральним авторитетом, який мав Вацлав Гавел».