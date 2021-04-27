Відомий чеський політик нагороджений орденом Ярослава Мудрого

Карел Шварценберг – колишній міністр закордонних справ Чехії, однодумець і близький соратник Вацлава Гавела, активний політичний і громадський діяч – був нагороджений орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня. Президент України Володимир Зеленський цією високою нагородою відзначив «вагомий особистий внесок Карела Шварценберга у зміцнення міжнародного авторитету України у розвиток міждержавного співробітництва».

Посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс під час церемонії вручення нагороди наголосив, що Карел Шварценбер «від часу початку російської агресії проти України став на бік України і назвав Росію тим, ким вона є насправді – державою-агресором, державою-окупантом».

Карел Шварценберг зі свого боку подякував президентові України за нагороду, відзначивши при цьому, що йому особливо приємно отримати орден князя Ярослава Мудрого, за правління якого «Україна стала частиною європейського простору». Чеський політик підтвердив також свою незмінну підтримку незалежності й територіальної цілісності України та її боротьби проти російської агресії.

Церемонія вручення нагороди Карелу Шварценбергові відбулася у стінах посольства України в Празі.