Бути одним із найбагатших людей у Чехії та їздити без кортежів та десятків охоронців. Карел Шварценберґ – один із небагатьох представників княжого роду в Чехії. Він політик, дипломат, був другом Вацлава Гавела та символ епохи. Маючи статус графа і спадок, який складно оцінити грішми – він живе у звичайній квартирі В центрі Праги та обідає в улюблених ресторанах поруч зі звичайними пражанами. Про скромність, роботу на пенсії та дружбу з Україною – в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.