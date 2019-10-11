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11 Жовтень 2019, Київ 12:26
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Карел Шварценберґ про скромність, роботу на пенсії та дружбу з Україною – відео

Карел Шварценберґ про скромність, роботу на пенсії та дружбу з Україною – відео
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Бути одним із найбагатших людей у Чехії та їздити без кортежів та десятків охоронців. Карел Шварценберґ – один із небагатьох представників княжого роду в Чехії. Він політик, дипломат, був другом Вацлава Гавела та символ епохи. Маючи статус графа і спадок, який складно оцінити грішми – він живе у звичайній квартирі В центрі Праги та обідає в улюблених ресторанах поруч зі звичайними пражанами. Про скромність, роботу на пенсії та дружбу з Україною – в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

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