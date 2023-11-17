Держдума РФ схвалила бюджет із рекордними військовими видатками

Нижня палата парламенту РФ Держдума ухвалила у третьому, остаточному читанні проєкт федерального бюджету на 2024 рік, а також на плановий період 2025-2026 років.

Згідно з документом, доходи бюджету у 2024 році становитимуть 35 трильйонів рублів, у 2025 році – 33,5 трильйони, у 2026-му – 34,1.

Бюджет передбачає рекордні для Росії військові витрати. Як йдеться в пояснювальній записці, в 2024 році на статтю «національна оборона» буде виділено 29,4% – близько 10,8 трильйона рублів. У рамках цієї статті фінансується не лише армія, а й військова промисловість, а також соціальні виплати учасникам бойових дій.

У бюджеті на 2023 рік військові витрати були закладені у сумі 6,4 трильйона рублів, тобто йдеться про збільшення більш ніж у півтора рази. Усього військові витрати становитимуть близько 6% ВВП – це одне з перших місць у світі.

Очікується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати вперше в сучасній історії Росії.

Частина російського бюджету є таємною, оскільки Кремль намагається приховати свої військові плани та не привертати уваги до своїх витрат у війні проти України.