Зеленський зустрівся з президентом Латвії: говорили про вступ до ЄС

У п’ятницю, 24 листопада, в Україну з неанонсованим візитом прибув президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він провів зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

«Вітаю в Україні Президента Латвії Едгарса Рінкевичса!», – наголосив український лідер.

За словами Зеленського, сторони «докладно обговорили» відносини між країнами «на рівні інституцій Євросоюзу».

«Латвія принципово підтримує повноправний вступ України в ЄС», – наголосив він.

Також Зеленський подякував латвійському колезі за «готовність зберегти існуючий енергійний підхід до співпраці Євросоюзу з Україною».

«Очікуємо, що Євросоюз виконає свою обіцянку про початок переговорів у відповідь на повне виконання Україною всіх рекомендацій», – додав президент.

Раніше, 23 листопада, стало відомо, що Латвія підтримує початок переговорів про членство України та Молдови в Європейському союзі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 21 листопада, що Україна ухвалила всі рішення, необхідні для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Цю заяву він зробив після візиту до Києва президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Молдови, яка також претендує на членство в ЄС, Маї Санду.

Зі свого боку, Шарль Мішель в перебігу візиту до Києва заявив, що очікує на «складну» зустріч щодо початку переговорів про вступ України в ЄС у грудні.