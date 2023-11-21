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FT: Чехія запропонувала обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні

За даними видання, Чехія пропонує видавати російським дипломатам візи і посвідки на проживання лише тієї країни, в якій вони працюють
За даними видання, Чехія пропонує видавати російським дипломатам візи і посвідки на проживання лише тієї країни, в якій вони працюють

Євросоюз обговорює пропозицію Чехії заборонити російським дипломатам вільно пересуватися Шенгенською зоною, пише газета Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

За даними видання, Чехія пропонує видавати російським дипломатам візи і посвідки на проживання лише тієї країни, в якій вони працюють. Крім того, чеські представники хочуть, щоб країни Євросоюзу приймали у дипломатів лише біометричні паспорти, які найважче підробити.

Свою ідею Чехія пояснила тим, що на її територію «прибувають агенти ГРУ та інших служб» Росії – і це важко контролювати в рамках Шенгенської зони, сказав дипломат Євросоюзу.

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Пропозиція Чехії обговорюється в рамках переговорів щодо 12-го пакету санкцій у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Financial Times зазначає, що обговорення перебуває на ранній стадії, і пропозиція Чехії до пакету навряд чи увійде.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС вислали сотні російських дипломатів – Москва, як правило, відповідала дзеркально.

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