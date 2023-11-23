Сейм Латвії підтримав початок переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу

Латвія підтримує початок переговорів про членство України та Молдови в Європейському союзі – про це повідомила пресслужба Сейму країни з посиланням на заяву, ухвалену 23 листопада.

Пресслужба цитує голову Комісії з європейських справ Сейму Едмундса Чепуритіса, який зазначає, що Київ і Кишинів виконали «величезну роботу» з євроінтеграції, попри повномасштабну агресію Росії проти України та її гібридні операції в Молдові.

«Депутати закликають інші країни-члени підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ до кінця цього року. Парламентарії також закликають Єврокомісію та Раду Євросоюзу невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з Україною та Молдовою», – йдеться в повідомленні.

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Сейм також радить Україні та Молдові продовжувати впроваджувати реформи, необхідні для вступу до Євросоюзу, та декларує готовність Латвії надати необхідну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив 21 листопада, що Україна ухвалила всі рішення, необхідні для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Цю заяву він зробив після візиту до Києва президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Молдови, яка також претендує на членство в ЄС, Маї Санду.

Зі свого боку, Шарль Мішель в перебігу візиту до Києва заявив, що очікує на «складну» зустріч щодо початку переговорів про вступ України в ЄС у грудні.