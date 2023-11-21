Санду: немає ознак, що гібридні атаки РФ на Молдову припиняються

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що гібридні атаки РФ не припиняються.

Вона очікує, що з наближенням Молдови до членства в ЄС вони лише посилюватимуться.



«Без цієї боротьби України, ми знаємо, що наша країна стала б наступною у переліку окупаційних цілей РФ і не останньою. Гібридні атаки РФ на Молдову не демонструють ознак припинення. Це показує, що ближче ми є до майбутнього членства в ЄС, то сильнішими ці атаки будуть. Останні були під час наших місцевих виборів. Росіяни вдалися до брудної роботи. Вони намагалися підкупом забезпечити голоси для проведення своїх кандидатів. Я рада повідомити, що наші інституції порушили їхні плани», – сказала вона під час спільного з головою Євроради Шарлем Мішелем та президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.



Санду каже, що Молдова є своєрідним полігоном – «якщо Росії вдасться це тут, значить вона це спробує повторити деінде у Європі».

«Саме тому вступ до ЄС для України і Молдови є важливим, це консолідує наш демократичний прогрес, це підкреслить відданість континенту солідарності і безпеці, це дасть меседж про спротив тій тоталітарній силі, яка хоче повернути свою владу», – додала вона.

Напередодні місцевих виборів на початку листопада Мая Санду звинуватила Росію в «купівлі» виборців шляхом спрямування грошей промосковським політичним партіям.

Це була не перша її заява щодо ймовірних дестабілізаційних дій РФ. У лютому президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.

Москва тоді відкинула ці звинувачення, назвавши твердження Маї Санду «необґрунтованими та бездоказовими» і звинувативши США, «інші країни Заходу» та Україну в спробах використати неперевірену інформацію для «виправдання власних незаконних дій».