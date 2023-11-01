Президентка Молдови звинуватила Росію в «купівлі» виборців на місцевих виборах

Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію в «купівлі» виборців на місцевих виборах, які відбудуться цими вихідними, шляхом спрямування грошей промосковським політичним партіям.



Як повідомляє агенція Reuters, Санду заявила, що Москва направила 90 мільйонів молдавських леїв (близько 4,9 мільйона доларів) за два місяці на фінансування «злочинних груп». Серед них є заборонена партія під керівництвом бізнесмена-втікача Ілана Шора.



«Росія раніше купувала тих людей, які керували Молдовою», – сказала Санду в інтерв’ю Jurnal TV, маючи на увазі корупційні скандали перед її виборами 2020 року. – «У неї більше немає такої можливості. Зараз вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей... Є люди, які працюють на Кремль, і вони їдуть до Москви за грошима».



Російська сторона звинувачення Санду наразі не коментувала.



Жителі Молдови голосуватимуть у неділю на виборах, які розглядаються як барометр прагнення країни домогтися членства в ЄС.



Напередодні виборів Молдова заблокувала доступ до основних російськомовних новинних сайтів. Росія засудила цей крок як спробу позбавити жителів Молдови доступу до альтернативних поглядів і звинуватила президентку в розпалюванні антиросійських настроїв.

У лютому президентка Молдови Мая Санду закликала до «максимальної пильності» після отримання документів від українських спецслужб, які, за її словами, свідчать про те, що Росія планує дестабілізувати Молдову, змінити владу країни і поставити своїх ставлеників.

Москва тоді відкинула ці звинувачення, назвавши твердження Маї Санду «необґрунтованими та бездоказовими» та звинувативши США, «інші країни Заходу» та Україну в спробах використати неперевірену інформацію для «виправдання власних незаконних дій».