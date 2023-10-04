У Молдові вживають заходів, щоб не допустити до виборів членів забороненої проросійської партії «Шор»

Влада Молдови 4 жовтня вжила заходів, щоб не допустити членів підтримуваної Росією забороненої партії до участі в майбутніх місцевих виборах, фактично скасувавши рішення Конституційного суду, ухвалене днем раніше, яке знімало заборону.

Комітет із надзвичайних ситуацій Молдови вирішив, що члени забороненої партії «Шор», які звинувачуються чи підозрюються у вчиненні кримінальних діянь, не будуть допущені до виборів, призначених на 5 листопада.

Комітет, який очолює прем’єр-міністр Дорін Речан і до складу якого входять кілька членів уряду, а також керівників розвідувальних служб і провідні законодавці, спочатку був створений для вирішення надзвичайної ситуації, оголошеної через пандемію COVID-19.

«Державні інституції не дозволять членам організованої злочинної групи фальсифікувати вибори», – заявив прем’єр-міністр.

Конституційний суд, який у червні заборонив партію «Шор» на тлі намагань Молдови зменшити вплив Росії, 3 жовтня постановив, що схвалений законодавцями в липні закон, який забороняє членам партії балотуватися на посади протягом п’яти років, є неконституційним.

Таке рішення суд ухвалив після скарги низки членів партії «Шор», яку очолює бізнесмен Ілан Шор, що проживає у вигнанні.

Нинішня влада Молдови і західні політики звинувачують «Шор» у спробах дестабілізувати ситуацію в країні. Представники самої «Шор» називали звинувачення політично вмотивованими.

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