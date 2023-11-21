Зеленський: Україна ухвалила всі рішення, потрібні для початку переговорів про вступ до ЄС

Зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Молдови Маєю Санду в Києві стосувалася передусім інтеграції України та Молдови до Євросоюз – про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 листопада.

«Наша держава виконує все, що необхідно для реального початку переговорів про вступ. Усі рішення, які ми мали прийняти, вже ухвалені. Зараз ухвалимо навіть те, що належало зробити до весни, тобто за графіком вже після політичного рішення ЄС про початок переговорів», – заявив голова держави.

Читайте також: Рада підтримала законопроєкти, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія

За словами Зеленського, Україна має намір «бути повністю готовою до початку переговорів»:

«Сьогодні ми обговорили, як рухаємось. Звичайно, дуже важливо, щоб ЄС зі свого боку виконав свою обіцянку, ухваливши рішення для України, давши нам старт для переговорів».

Він подякував за підтримку президенту Європейської ради та партнерам у Європі.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель в перебігу візиту до Києва 21 листопада заявив, що очікує на «складну» зустріч щодо початку переговорів про вступ України в ЄС у грудні.