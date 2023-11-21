Рада підтримала законопроєкти, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія

Верховна Рада підтримала у першому читанні два законопроєкти, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.



Як пишуть у телеграмі народні депутати від фракції «Голос» Ярослав Железняк та від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, 323 парламентарі проголосували в першому читанні за закон щодо збільшення штату НАБУ (законопроєкт №10203-1).



Також, як пише Железняк, Рада проголосувала за основу законопроєкт №10262 щодо діяльності НАЗК. Документ передбачає внесення змін до закону «Про запобігання корупції».



Крім того, Ярослав Железняк повідомив, що 286 парламентарів схвалили у першому читанні законопроєкт №10060 щодо незалежності САП.



«Це маяк по МВФ та ЄС. Також на схваленні законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Для майбутнього фінансування США це теж важливо», – написав він у телеграмі.

Минулого тижня уряд погодив два законопроєкти, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС. Йшлося про законопроєкти щодо поетапного збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб, а також щодо виключення окремих положень із закону «Про запобігання корупції», що зменшують ефективність механізму декларування активів.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Зі звіту випливає, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У документі йшлося про те, що «Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу».

Україна сподівається, що ці переговори розпочнуться на початку 2024 року.