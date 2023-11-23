Ультраправі перемагають на парламентських виборах у Нідерландах

Антиєвропейська ультраправа популістська «Партія Свободи» (PVV) на чолі з Ґертом Вілдерсом перемагає на парламентських виборах, що відбулися 22 листопада в Нідерландах.

Попередні дані показали, що «Партія свободи» Вілдерса отримує 37 місць у 150-місній нижній палаті парламенту, що понад удвічі більше, ніж 17, які вона здобула на попередніх виборах.

Такий результат дасть можливість Вілдерсу очолити переговори про формування нової владної коаліції.

Найближчий суперник партії Вілдерса – альянс «Зелені-Партія праці» – може здобути 25 місць, свідчать попередні дані. Різниця виявилася набагато вищою, ніж прогнозували. Партія колишнього прем’єр-міністра Марка Рютте, «Народна партія за свободу і демократію» (VVD), опинилася на третьому місці з 24 місцями.

Християнсько-демократичний «Новий суспільний договір» під лідерством Пітера Омцига здобуває 20 мандатів.

Вілдерс, відомий своїми антиісласькими заявами, у виступі 22 листопада пообіцяв «повернути країну» нідерландцям і зупинити «цунамі мігрантів і шукачів притулку». Програма PVV також виступає за заборону Корану, мечетей і хіджабів.

Крім того, Вілдерс відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати союзу і блокувати вступ нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачання зброї Україні, кажучи, що зброя потрібна самим Нідерландам для захисту.

Жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей. Прогнозують, що переговори про формування владної коаліції будуть складними.

Досі «Народна партія за свободу і демократію» мала більшість місць у парламенті і свого прем’єр-міністра – Марка Рютте, який обіймав цю посаду з 2010 року. У липні 2023 року він оголосив про відставку через розкол владної коаліції з імміграційних питань. Рютте заявив, що піде з політики.