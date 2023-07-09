Рютте передав королю Нідерландів заяву про відставку

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав короля Віллема-Олександра, аби подати заяву про відставку своєї чотирьохпартійної коаліції, повідомляє Associated Press.

Король Нідерландів Віллем-Олександр повернувся з сімейного відпочинку в Греції, щоб зустрітися з Рютте, «який приїхав до палацу, щоб пояснити політичну кризу, що повалила його уряд».

Зустріч короля Нідерландів і Рютте тривала понад годину.

Журналісти кажуть, що прем’єр відмовився відповідати на запитання, коли він їхав із зустрічі, лише заявивши, що переговори з монархом «мали приватний характер».

При цьому Рютте погодився очолити тимчасовий уряд до нових парламентських виборів, які мають відбутися в середині листопада 2023 року. Очікується, що Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів від 2010 року, знову очолить свою партію на виборах.

9 липня стало відомо, що уряд Нідерландів йде у відставку через розбіжності всередині коаліції щодо питання мігрантів.