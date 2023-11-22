У Нідерландах розпочалися вибори. Там зміниться прем’єр уперше за 13 років

У Нідерландах 22 листопада розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах. За їхніми підсумками у країні зміниться прем’єр-міністр – уперше з 2010 року.

У виборах беруть участь представники 26 партій. Для формування більшості в Палаті представників необхідно 76 із 150 мандатів. За результатами опитувань, жодна партія не отримає стільки, а основними претендентами на перемогу – і формування владної коаліції – вважають чотири партії.

«Народна партія за свободу і демократію» зараз має більшість місць у парламенті і свого прем’єр-міністра – Марка Рютте, який обіймав цю посаду з 2010 року. У липні 2023 року він оголосив про відставку через розкол владної коаліції з імміграційних питань. Рютте заявив, що піде з політики.

Прямі конкуренти праволіберальної «Народної партії» – правопопулістська «Партія свободи» Ґерта Вілдерса, альянс «Зелені-Партія праці» і християнсько-демократичний «Новий суспільний договір». Останній з’явився у серпні 2023 року під лідерством Пітера Омцига – одного з найпопулярніших консервативних політиків у Нідерландах.